Prandelli fa chiarezza: «Sulle mie dimissioni tante invenzioni»

Cesare Prandelli è tornato a parlare delle sue dimissioni da allenatore della Fiorentina, facendo un po’ di chiarezza su alcune ricostruzioni

Le dimissioni di Cesare Prandelli da allenatore della Fiorentina sono state uno degli argomenti di discussione degli ultimi giorni. Tante sono state le ricostruzioni ed è per questo che il tecnico, a microfoni dell’Ansa, ha voluto fare chiarezza.

«Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti».