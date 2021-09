Hysaj: «Segnare inizia a piacermi. E sul cambio...»

Hysaj ha parlato dopo il suo gol in Albania San Marino, spiegando anche le ragioni del suo cambio anticipato

Hysaj torna a segnare con la maglia dell’Albania. Il terzino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita, rilasciate al sito Abcnews.al, Queste le sue parole.

OBIETTIVI – «Credo di averlo segnato con la testa, come Ronaldo. Segnare ha iniziato a piacermi. Abbiamo più fiducia in noi stessi. Siamo una squadra forte e abbiamo giocatori che giocano in Champions. Faremo bene».

CAMBIO – «Per fortuna niente di serio. È stato un intervento duro, potevo rischiare di più. Percorso? Gli errori ci hanno un po’ ammazzati, con la Polizia avremmo dovuto ottenere di più».