Canigiani: «Derby? Venduti più di 20mila biglietti. E su Lazio Lokomotiv...»

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani ha parlato della situazione biglietti in vista del derby, ma non solo. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

DERBY – « Finora sono stati venduti 23mila tagliandi complessivi per il derby, ma c’è ancora una disponibilità di biglietti, soprattutto nelle tribune. Va detto che mancano ancora molti giorni e sicuramente arriveremo a esaurire tutti i posti disponibili. Ieri è terminata la prelazione e nel pomeriggio è partita la vendita libera. Penso che il ritmo crescerà. La modalità è esclusivamente online, fatta eccezione per quei tifosi biancocelesti che vogliono acquistare in Tribuna Tevere: in tale circostanza occorre recarsi presso i Lazio Style Official Store».

CAPIENZA –«La capacità dell’Olimpico è ora di 33mila posti. Per il derby era impossibile differenziare le tariffe tra abbonati e non abbonati, mentre nelle prossime partite provvederemo a reintrodurre questo meccanismo, sperando anche che la capienza possa aumentare. Con lo stadio ridotto, pensare a delle promozione è più difficile. Man mano, in base agli andamenti, provvederemo degli sconti che saranno più facilmente attuabili con uno stadio al completo».

LOKOMOTIV – «Oggi alle 16:00 scatterà anche la vendita on-line per la gara con la Lokomotiv Mosca, è un periodo intenso per acquistare i biglietti ma piano piano si sta prendendo questa abitudine: lentamente ci si sta adeguando e si sta comprendendo il beneficio di poter acquistare da remoto. Speriamo presto di riaprire presto la classica biglietteria».