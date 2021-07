Amoruso: «Fiducia a Immobile. Ha fatto delle grandi cose»

Nicola Amoruso ha detto la sua sulla Nazionale e sulle dichiarazioni di Ciro Immobile: queste le sue parole

Nicola Amoruso ha detto la sua sulla Nazionale e su questi Europei. Impossibile per un attaccante non soffermarsi sulle prestazioni di Immobile in questa competizione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«Per gli azzurri finora un Europeo impeccabile. Va detto che c’è stato un gran lavoro di Mancini. L’Italia sa sempre cosa fare, ha spirito di squadra e non è da tutti. In attacco ci aspettiamo l’Immobile della Scarpa d’oro, il giocatore che ha fatto la differenza nella Lazio. Diamogli fiducia, in questi anni ha fatto grandi cose»