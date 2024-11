Parma, Pecchia può esultare: può contare su quel giocatore che ci sarà anche contro la Lazio

Parma, in prossimità dei prossimi match tra cui quello contro la Lazio in casa il tecnico può contare su quel calciatore: le ultime

Archiviata la sosta delle nazionali dedicata alla Nations League e gli impegni internazionali, domenica torna in campo la serie A con la Lazio che sfiderà il Bologna in casa. Una delle avversarie dei biancocelesti ossia il Parma, si proietta al futuro e anche al match proprio contro la formazione di Baroni e anche per quella partita arrivano ottime notizie per Pecchia.

Secondo quanto riporta TMW Anas Haj Mohamed si è allenato regolarmente con i compagni, svolgendo l’intera seduta sul campo, mentre per quanto riguarda Valentin Mihaila e Simon Sohm, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, hanno svolto una seduta di lavoro in palestra