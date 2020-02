Allo Stadio Olimpico, la ventitreesima giornata di Serie A 2019/2020 tra Parma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Tutto pronto per Parma-Lazio, la gara del Tardini valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.

Sintesi Parma-Lazio 0-0 MOVIOLA

1’ Inizia la gara tra Parma e Lazio!

8′ Tiro di Kurtic – Bella conclusione, ma è attento Strakosha.

11′ Lazio pericolosa – Primo tiro di Immobile verso la porta difesa da Colombi, la palla esce di un soffio.

20′ Tiro di Leiva – Bella azione in avanti della Lazio portata avanti da Parolo prima e Marusic poi. Alla fine il brasiliano tenta la conclusione che termina altissima.

24′ Lazio in avanti – Caicedo tenta la girata di testa ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia di Colombi.

26′ Conclusione di Luis Alberto – Ci prova il numero 10 ma non inquadra la porta a ridosso dell’area di rigore.

33′ Tiro di Immobile – Il biancoceleste ci prova di destro dal limite dell’area ma la conclusione termina fuori.

34′ Ammonito Kucka – Primo cartellino giallo del match: punito il fallo di Kukca su Acerbi.

Parma-Lazio, il tabellino 0-0

MARCATORI:

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Caprari, Cornelius, Kurtic. Allenatore: Roberto D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

AMMONITI: 34′ Kucka.