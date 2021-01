Parma Lazio, Leiva torna in campo e taglia le 100 presenze con i biancocelesti

Dopo il turno di squalifica Lucas Leiva è pronto a tornare in campo contro il Parma: partita dal sapore speciale per il brasiliano

Lucas Leiva ieri ha spento 34 candeline e oggi vuole festeggiare al meglio sia il suo compleanno che quello della Lazio. Contro il Parma sarà una partita speciale per il brasiliano visto che raggiungerà le 100 presenze con la maglia biancoceleste.

Inoltre il centrocampista taglierà un altro traguardo: dal 2012-2013 solo lui, Kolarov, Pogba e Roberto Pereyra sono riusciti ad andare in tripla cifra per presenze sia in Serie A che in Premier League. Un piccolo record internazionale.