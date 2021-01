Parma, la Lazio è diventata un incubo

Per il Parma la Lazio diventa un incubo

Il Parma perde in casa contro la Lazio confermando la grande difficoltà a fare gol. Il 2-0 dei biancocelesti dà seguito a cinque partite consecutive al Tardini senza trovare la via della rete per la squadra ducale. Per cui nella giornata di oggi quella capitolina diventa una rivale da incubo. Come riporta Opta infatti il Parma ha perso ciascuna delle ultime otto sfide di Serie A contro la Lazio, eguagliando la sua serie più lunga di sconfitte contro una singola avversaria nella competizione (la Roma tra il 2005 e il 2010). Una simile striscia si era dunque verificata soltanto una volta nella storia degli emiliani.