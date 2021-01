Parma, Kucka, Iacoponi e Osorio si fermano: Lazio a rischio

Problemi in casa Parma. Tre giocatori si sono fermati nel corso della sfida contro il Torino e sono in dubbio per la Lazio

Il Parma continua a perdere pezzi. Anche oggi la squadra ha dovuti fare i conti con vari infortuni.

«Giuseppe Pezzella ha lavorato con i compagni. Juraj Kucka, Simone Iacoponi e Yordan Osorio sosterranno, nelle prossime ore, accertamenti per valutare problematiche muscolari incorse durante la gara di ieri contro il Torino. Gervinho è rientrato in sede e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha proseguito il programma di lavoro personalizzato. Lavoro differenziato per Alberto Grassi».