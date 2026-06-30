Cardone: «Peruzzi sa quel che vuole! Fabiani capisca che si tratta di un valore aggiunto»

Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, fa il punto sulla sessione di mercato che vede coinvolta la Lazio. Le dichiarazioni

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo tra sogni di mercato, possibili addii dolorosi e dinamiche societarie da risolvere. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione, delineando i reali obiettivi del club biancoceleste e le spine interne da gestire.

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Le trattative calde del mercato Lazio: Dominguez in pole

La società capitolina sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa, ma i costi di alcune operazioni impongono realismo. Secondo Cardone, la pista più concreta porta in Argentina: «Sono più ottimista su Dominguez che su Martinez, visti i costi e le possibili aste. Quella legata a Dominguez è una situazione più accessibile per la Lazio». Il giornalista ha poi aggiunto dettagli sulla valutazione: «Parliamo di una valutazione di 10 milioni che potrebbe scendere visto che non ha troppi corteggiatori». Su Coppola, invece, lo scenario è bloccato dal PSG: «Piace molto a Formello e piace anche a Gattuso […]; il Paris vuole tenerselo, lui vorrebbe venire a Roma».

Sirene e aste milionarie per il mercato Lazio: il futuro di Gila

Le ottime prestazioni dei singoli attirano inevitabilmente i top club, e la difesa biancoceleste rischia di perdere un pezzo pregiato. Su Gila si sta infatti scatenando una vera e propria guerra al rialzo. Come riportato dalla firma de La Repubblica, «oltre a Napoli e Atalanta, ci sono anche le milanesi e la Juve». Al momento, però, c’è un club in netto vantaggio: «L’offerta più concreta al momento comunque è quella della Dea, che può arrivare a 25 milioni con i bonus».

L’organigramma del mercato Lazio: il ritorno di Peruzzi

Non solo campo, perché il futuro del club passa anche dalla dirigenza. Il possibile ritorno di Angelo Peruzzi richiede garanzie precise. Cardone ha lanciato un chiaro messaggio al direttore sportivo Fabiani: «Peruzzi ha le idee chiare su quello che vuole: nessuna interferenza sulle sue competenze. Sarebbe una figura di mediazione tra spogliatoio e società». Per evitare rotture, il giornalista conclude: «Fabiani deve capire che la figura di Peruzzi sarebbe un valore aggiunto […]; fai il bene della Lazio se gli dai le garanzie che chiede».