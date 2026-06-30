Il Napoli non molla Gila! Incontro a Milano tra Manna e l’agente del difensore

Il Napoli non molla il difensore della Lazio e insiste per concludere la trattativa! Incontro a Milano tra Manna e l’agente dello spagnolo

Il Napoli non rallenta i ritmi sul calciomercato e stringe i tempi per regalare un innesto di assoluto spessore al proprio reparto arretrato. L’obiettivo primario per la difesa porta direttamente a Formello, con la dirigenza azzurra decisa a superare l’agguerrita concorrenza e assicurarsi uno dei profili più interessanti dell’ultimo campionato.

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Incontro a Milano tra Manna e l’agente di Gila

Come rivelato da Gianlucadimarzio.com, la giornata di martedì 30 giugno ha fatto registrare un’importante accelerazione. A Milano è andato in scena un nuovo e strategico vertice tra il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, e l’entourage di Mario Gila. L’obiettivo del club partenopeo è chiarissimo: blindare un accordo di massima con gli agenti del calciatore e mantenere una corsia preferenziale assoluta sull’operazione, evitando pericolosi inserimenti da parte di altre società.

La trattativa con la Lazio per sbloccare l’affare Gila

Ottenuto il gradimento di massima del difensore spagnolo, il Napoli sta portando avanti parallelamente un fitto lavoro di dialogo con la Lazio. Il presidente Claudio Lotito si preannuncia come un osso duro, ma il ds Manna sta insistendo con decisione per limare le distanze sulla valutazione del cartellino e provare a chiudere l’operazione in tempi brevi, anticipando i club rivali interessati a Gila.