Paratici: «Sono giorni da Juventus. Non è una partita decisiva per lo Scudetto»

Paratici a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Juve-Lazio. Il commento a prima del match dello Stadium

Fabio Paratici così a Dazn prima di Juve-Lazio.

FASE DECISIVA – «Sono sempre giorni da Juventus. E’ un club che ti porta ad essere sempre concentrato ogni giorno. Siamo a marzo, in un momento decisivo, dove tutti vorrebbero essere perché giochiamo partite su tutti i fronti. C’è una bella adrenalina, cercheremo di portare a casa i risultati. Partita decisiva per lo Scudetto? E’ presto, siamo ancora a marzo… Quando parti ad agosto speri di arrivare a marzo/aprile in queste condizioni, con tutto ancora aperto».

RONALDO IN PANCHINA – «È pronto ad andare in campo infatti. Ci sono tante partite, ogni volta si cerca la soluzione migliore».

RINNOVO PARATICI – «Parlo tutti i giorni col Presidente. La proprietà è presente sempre: abbiamo affrontato l’argomento, non c’è fretta. Ne parleremo a tempo debito con la massima serenità».