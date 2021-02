Papadopulo: «Lotito è una persona coerente, confermerà sicuramente Simone Inzaghi»

Le dichiarazioni dell’ex tecnico della Lazio su Lotito e Inzaghi, nel giorno del suo compleanno

Intervenuto ai microfono di Radio Sportiva, l’ex tecnico della Lazio Giuseppe Papadopulo ha analizzato il momento dei biancocelesti sbilanciandosi in una previsione: «Inzaghi? Credo che Lotito non si farà scappare il tecnico piacentino, anzi posso dire con estrema certezza che lo confermerà. Il presidente non è una persona che si disfa facilmente di chi dimostra il proprio valore, e Inzaghi lo ha fatto. Lotito segue la squadra in prima persona, è una persona coerente e ci tiene a non arrivare secondo. Per questo credo che non esiterà a rinforzare sempre più la squadra».

Poi una previsione sul campionato: «A parte qualche battuta d’arresto, i biancocelesti possono arrivare davvero in alto in Serie A. Le 5 vittorie consecutive hanno dato una spinta ulteriore a questa squadra, che sta facendo vedere grandi cose. Numericamente non avrebbe la capacità di sostenere tre competizioni, ma se potesse concentrare tutte le energie sul campionato potrebbe fare grandi cose».