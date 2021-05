Panchina Lazio, tra gli outsider spunta un grande ex: lo scenario

Continua il casting per la panchina della Lazio e, tra gli outsider, è spuntato anche il nome di un grandissimo ex biancoceleste

Sembra non finire mai il casting per la panchina della Lazio. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, infatti, diversi allenatori sono stati accostati al ruolo di suo successore e, al momento, quello più quotato sembra essere Maurizio Sarri. Tuttavia, anche altri nomi continuano a circolare e tra gli outsider spunta anche quello di un grandissimo ex biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nelle ultime ore sarebbe spuntato fuori anche il nome di Alessandro Nesta. Capitano della Lazio campione d’Italia nel 2000, l’ex numero 13 viene da due esperienze in Serie B alla guida di Frosinone e Perugia. Sarebbe una scommessa per la società biancoceleste, che comunque non è nuova a questo tipo di operazioni: basti pensare che, nel 2016, Lotito scelse proprio Inzaghi, che all’epoca allenava la Primavera.