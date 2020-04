Scudetto, Pancaro: «La Lazio era la favorita prima dello stop»

L’ex giocatore della Lazio, Pancaro, ha detto la sua sulla corsa Scudetto e le possibilità dei biancocelesti prima dello stop

L’emergenza Coronavirus ha stretto nella sua morsa anche il mondo del calcio. La Serie A è stata paralizzata nel suo momento più vivo: con la Lazio in piena corsa per il primo posto e la lotta Scudetto apertissima. A PistoiaSport.com, l’ex biancoceleste Pancaro ha detto la sua:

«Per me erano i favoriti nella corsa Scudetto. Non avevano impegni in Europa e il gruppo era molto unito. Se finisse lo stop non so proprio chi ripartirà favorito».