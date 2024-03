Panatta sulla Juventus: «Ieri con la Lazio ha giocato con la difesa a sei, roba mai vista»

Panatta, l’ex tennista si esprime riguardo la partita della Juventus di ieri con la Lazio soffermandosi sullo schema tattico

Ai microfoni della Rai, ha parlato Adriano Panatta il quale analizza cosi la vittoria della Lazio sulla Juve e in particolare sullo schema tattico dei bianconeri

PANATTA – Ho visto la partita, non pensavo che esistesse la difesa a sei. Io conoscevo la difesa a tre, la difesa a quattro, sono rimasto male nel vedere la Juventus con sei in linea davanti al portiere e poi gli altri quattro davanti a questi sei. Non credo che faccia parte della storia di questa squadra, che è sempre stata un esempio. Io non l’ho mai tifata, voglio essere chiaro, però mi dispiace vederla in questa situazione. Non so bene i motivi, ma fa effetto questa Juventus in crisi