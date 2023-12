Pampa Sosa su uno storico ex Lazio: «E’ tra i migliori cinque attaccanti, e anche più forte di Higuain»

Pampa Sosa, l’ex giocatore del Napoli si esprime riguardo un grande ex attaccante biancoceleste: le sue parole

CRESPO – Hernan è tra i 5 migliori attaccanti del calcio argentino. Ci ho fatto il corso insieme e ci ho giocato contro. Aveva una qualità tecnica sopraffina, straordinaria ed è anche un bravissimo ragazzo. Adesso allena in Arabia, ma era un attaccante squisito. Forse tecnicamente era superiore a Higuain. Ha segnato in tutti i modi, anche in rovesciata in finale di Libertadores

ZARATE – Aveva capacità tecniche straordinarie, ma non era un centravanti vero e proprio. Giocava più dietro alle punte. Ha avuto una carriera sfortunata specialmente per gli infortuni