Palladino a Dazn: «Vittoria di cuore e di carattere. Abbiamo risposto così alle critiche»

Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale del match con la Lazio: le dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo Lazio Fiorentina. Le parole del tecnico dei viola.

PAROLE – «In questa prestazione c’è la voglia di dimostrare che quello che è stato detto in questo periodo non è vero. Tante critiche assurde e oggi questa squadra ha dimostrato molto. Sono felice e questa vittoria la dedichiamo a noi stessi. Questa vittoria ci voleva, di grande cuore e di grande carattere.

Beltran è un po’ adattato in quella posizione, però è fantastico. È un jolly, ha questo spirito argentino che mi piace tantissimo. Ha fatto bene il lavoro che gli ho chiesto, ha fatto una grande prestazione. Per me non è un centravanti, ma un trequartista. Perdendo Bove abbiamo perso caratteristiche importanti. Folorunsho ha quelle caratteristiche e ci sta dando una grande mano. Mi piace la sua duttilità. Oggi però voglio fare i complimenti a tutta la squadra, abbiamo lavorato bene e uniti. Ci meritavamo questa serata».