Pairetto promosso dai quotidiani: netto il rigore e giusta l’espulsione di Palomino

Promossa a pieni voti la performance di Luca Pairetto in Atalanta-Lazio: nessuna sbavatura per il fischietto piemontese

Ottima direzione di gara per Luca Pairetto secondo i quotidiani sportivi. Il fischietto piemontese arbitra bene, senza alcuna sbavatura in un match dall’alto tasso agonistico. Questi i voti.

GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Dirige con autorità, giusti i gialli ed il rigore. L’espulsione di Palomino è un po’…ai limiti del regolamento.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Partita di spessore per Luca Pairetto. Il fischietto piemontese in quest’ultimo periodo è in forma e si vede. Sui tre episodi da moviola trova il conforto anche delle immagini, con quattro gialli nel primo tempo ferma ogni eccesso. Tiene bene anche dopo il rosso a Palomino contestato (a torto) da Gasperini. Netto il rigore assegnato all’Atalanta.

TUTTOSPORT 7 – Il rosso a Palomino non è uno scandalo, vede bene i non contatti sull’1-2 laziale e 3-2 nerazzurro, giusto il rigore su Zapata