PAIDEIA Lazio, anche Caicedo oggi si fa controllare

Dopo le visite di Jony e Marusic, anche l’attaccante della Lazio si fa visitare in Paideia. Non ci dovrebbero essere problemi per sabato

Dopo Jony e Marusic, anche Caicedo questa mattina si è recato in Paideia per farsi controllare.

L’attaccante della Lazio oggi si è allenato ed ha rimediato una botta alla caviglia destra. Per non correre rischi, si è ritenuto andare in clinica per scacciare ogni preoccupazione ed infatti la sua presenza con il Bologna non dovrebbe essere a rischio. Continua il momento difficile sotto il punto di vista medico per i biancocelesti, ma questo non deve fermare i sogni di gloria della squadra di Inzaghi.