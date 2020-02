PAIDEIA Lazio, Jony e Marusic in clinica

Questo pomeriggio i due esterni della Lazio hanno saltato l’allenamento odierno pomeridiano per recarsi in Paideia

Quest’oggi la Lazio si è ritrovato sul campo centrale di Formello per continuare la preparazione in vista della gara di sabato.

Nella seduta odierna però, Jony si è assentato per sottoporsi a dei controlli al piede sinistro in Paideia. Seguentemente, dopo gli allenamenti, Marusic ha raggiunto il compagno in clinica per monitorare un possibile affaticamento. I due esterni non dovrebbero comunque essere in pericolo per il match casalingo contro il Bologna.