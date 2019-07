PAIDEIA – Lazio, visite mediche per Jony, Radu, Badelj e Durmisi – Foto & Video

Radu e Jony in Paideia per le visite mediche di rito, poi partiranno per Auronzo

AGGIORNAMENTO ORE 11.29 – E’ arrivato in Paideia anche Durmisi: il danese dopo le visite mediche raggiungerà anche lui il resto della squadra ad Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Arrivano sia Milan Badlej che Jony in Paideia per le visite mediche. L’ex Malaga dopo aver risolto i problemi burocratici potrà finalmente partire alla volta di Auronzo.





Stamattina alle 8 come da programma è arrivato in Paideia per le visite mediche Stefan Radu. Il rumeno dopo la “pace”, può considerarsi a tutti gli effetti ancora un giocatore della Lazio. Nel pomeriggio raggiungerà la squadra ad Auronzo di Cadore. In giornata sono attesi per le visite anche Badelj e Jony.