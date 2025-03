Pagelle Viktoria Plzen Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Real Sociedad, match valido per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2024/25.

Provedel 6 Non perfetto, rischia in più di un’occasione. Nella ripresa ci mette i guantoni in diverse occasioni e salva il risultato.

Marusic 7 Brillante sulla sua corsia, quasi galvanizzato dalla fascia che porta sul suo braccio. Tra i migliori dei suoi.

Gigot 5 Qualche sbavatura di troppo che poteva costare caro alla sua squadra. Comunque non una grande serata la sua, culminata con l’espulsione in pieno recupero.

Romagnoli 7 Ha i meriti di portare in vantaggio la Lazio, lì dietro soffre un po’ troppo come tutto il suo reparto.

Nuno Tavares 5,5 Meglio in fase di non possesso che in quella di costruzione, commette l’errore di tenere in gioco Durosinmi. Dal 54′ Lazzari 6 Bada più alla concretezza che alla qualità, una scelta comunque saggia.

Guendouzi 6,5 Lotta in mezzo al campo e sostiene i suoi anche nei momenti di maggior difficoltà.

Rovella 4,5 Resta un po’ nell’anonimato, perde anche qualche brutto pallone lì nel mezzo. Chiude la sua serataccia con un’espulsione evitabile.

Isaksen 7 Inizialmente fatica a trovare spazi, quando li trova non li sfrutta a dovere. Baroni gli dà comunque fiducia e viene ripagato nel finale da un super gol.

Dia 5,5 Anche lui un po’ troppo in ombra, non preciso nemmeno quando prova a calciare verso la porta avversaria. Dal 83′ Patric sv.

Pedro 6 Va a fiammate ma il suo apporto è sempre molto prezioso. Dal 62′ Vecino 6 Entra con la giusta garra, forse anche troppo considerando il giallo rimediato dopo pochi secondi.

Noslin 6 Si accende a intermittenza: quando parte fa sempre paura, ma non incide a sufficienza. Dal 62′ Tchaouna 5,5 Cambio più conservativo che altro.

Baroni 6 Avvio un po’ troppo timido dei suoi, poi però la sua squadra prende coraggio e legittima il vantaggio. Nella ripresa si abbassa un po’ troppo e subisce il gol del pari. Nel finale un super gol di Isaksen lo salva, ma la sua Lazio oggi ha subito troppo.