Pagelle Verona Lazio: Dia e Zaccagni fanno come vogliono, la difesa alza il muro. E Guendouzi... - VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti di Verona Lazio, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 7: un paio di grandi interventi per tenere inviolata la porta, si supera quando il risultato è 1-0 e Tengstedt si presenta davanti la porta

HYSAJ 7: prima da titolare in campionato, richiamato all’occorrenza non delude e offre una prestazione perfetta. In difesa non si fa mai superare

GIGOT 7.5: la sua capocciata indirizza subito la gara sui binari giusti. Il giallo preso poco dopo non lo condiziona: dietro è sempre una sicurezza, preciso nelle chiusure (65′ ROMAGNOLI 6: contribuisce a tenere la porta inviolata)

GILA 7: col francese mette la museruola agli attaccanti avversari, sempre preciso e puntuale nelle chiusure

TAVARES 7: quando parte fa sempre paura. Cerca a ripetizione quell’assist che gli manca da un po’. Non lo trova, ma il suo lavoro è sempre importante (72′ PELLEGRINI 6: gara senza sbavature nel finale)

GUENDOUZI 7.5: prima domanda: quanto corre? Seconda domanda: quanti palloni recupera? Sull’assist da fantascienza per Dia non ci chiediamo nulla, semplicemente perfetto nel mandare in porta il compagno

ROVELLA 7: taglia e cuce come solo lui sa fare, il giallo preso sembra non condizionarlo. Macina chilometri su chilometri e cresce sempre col passare dei minuti (84′ CASTROVILLI SV)

ISAKSEN 6.5: più attento, vivo e partecipe all’azione. Bella risposta da parte sua, ora se ne attendono altre (65′ PEDRO 6.5: diverse giocate di fino che fanno spellare le mani. Pedrito è tornato)

DIA 8: gol e assist che mettono in ghiaccio la gara, ma nella sua partita c’è molto di più. Solito lavoro oscuro preziosissimo nel collegare i reparti,

ZACCAGNI 8: pennella sulla testa di Gigot l’assist che stappa la partita, mette sotto la traversa il gol dell’ex che vale il 3-0. Nel mezzo è sempre tra i più pericolosi, con giocate che mettono in continua apprensione la difesa avversaria (65′ DELE-BASHIRU 6: entra bene in campo)

CASTELLANOS 6.5: si sbatte come al solito, ma il gol non arriva. Un po’ innervosito dalla mancanza della rete, ma il suo contributo non si discute mai

BARONI 7.5: torna per la prima volta da avversario al Bentegodi. Nessuna emozione tradita durante il match, la sua Lazio torna bella e cinica e ottiene una vittoria meritata e anche abbastanza stretta per quanto creato dai suoi ragazzi