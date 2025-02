Pagelle Venezia Lazio: Noslin delude, Guendouzi una garanzia, davanti bene Isaksen e Zaccagni, ma Dia spreca il match point

Pagelle Venezia Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2024/25

Mandas 6.5: al debutto stagionale in Serie A si fa trovare pronto e il dibattito sul portiere titolare continua.

Marusic 6: meglio a destra, quando viene spostato a sinistra ci mette un po’ a prendere le misure a Zerbin.

Gila 6: attento nel primo tempo, ma nella ripresa si vede che la spia della riserva è accessa (e su Oristanio combina un disastro, salvato da Guendouzi)

Romagnoli 6.5: più attento del compagno di reparto, concede molto poco all’attacco arancioneroverde

Tavares 5.5: Parte bene con un cross che fa ben presagire nei primi minuti, ma poi non cresce. Una conclusione alta e non di poco e poco brio fino al cambio (55′ Lazzari 5.5: non lascia l’impatto sulla partita in avanti e fatica dietro)

Guendouzi 6.5: la sua generosità in ogni punto del campo non dovrebbe fare notizia ed invece… senza Rovella anche più centrale nella costruzione

Dele-Bashiru 6: meno presente rispetto a Rovella per quanto riguarda la costruzione, cerca invece spesso l’inserimento, ma la difesa veneta fa buona guardia. Si fa male nel finale del primo tempo (40′ Belahyane 6: voto di incoraggiamento per il suo ingresso a freddo e in una partita complicata per tutta la squadra)

Isaksen 6.5: tra i migliori per i biancocelesti, la sua intesa con Zaccagni e la sua capacità di attaccare lo spazio creano i maggiori pericoli ai lagunari.

Dia 5: ha sui piedi la palla dell’1-0, ma la spreca malamente (84′ Tchaouna sv).

Zaccagni 6.5: un paio di ottime giocate quando entra dentro il campo. Serve palle al bacio che i compagni – Dia in primis – non sfruttano.

Noslin 5.5: si fa vedere poco. Merito anche della difesa del Venezia, ma era legittimo aspettarsi qualcosa in più (55′ Pedro 6: la squadra fatica, ma in avanti di sicuro dà maggiore qualità in avanti).