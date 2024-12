Pagelle Napoli Lazio: Isaksen uomo partita, Nuno Tavares solito treno. E Guendouzi... - VOTI

Pagelle Napoli Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/25

PROVEDEL 6.5: pronti via e si supera sul tiro di McTominay. Poi il Napoli lo mette poche volte in pericolo, lui è sempre attento quando la palla arriva da quelle parti

MARUSIC 6.5: ingaggia il duello con Kvaratskhelia che gli va via solo in rari casi. Spinge poco per tenere a bada il georgiano, ma riesce bene nel suo intento

GILA 7: colonna difensiva, vince il duello con Lukaku che di fatti non è mai pericoloso. Guida il reparto dopo l’uscita per infortunio di Romagnoli

ROMAGNOLI 6.5: finchè in campo gioca una partita ordinata e attenta. Deve arrendersi solo per infortunio, ma fin lì era stato perfetto (60′ PATRIC 6.5: dà man forte a Gila, alza le barricate davanti a Provedel)

NUNO TAVARES 7: fa sempre paura quando parte in avanti, dà la sensazione di poter creare pericoli. Attendo dietro, non soffre Politano prima né tantomeno Neres dopo (92′ GIGOT SV)

GUENDOUZI 7.5: l’anima del centrocampo laziale, uomo ovunque in mezzo al campo. Sempre il primo a dare una mano nelle due fasi, è decisivo

DELE-BASHIRU 6.5: si spende tanto, fa valere il fisico nei duelli. Per poco non trova il gol capolavoro, solo la traversa glielo nega

ISAKSEN 7.5: dà le risposte che Baroni gli chiedeva. Il gol è un gioiello, una ciliegina sulla torta dopo una gara a tutto tondo in cui mette a più riprese in difficoltà il Napoli. Il più pericoloso dei suoi, rete meritata (92′ LAZZARI SV)

DIA 5.5: torna dopo l’infortunio, non è nella migliore delle condizioni. Il giallo preso lo condiziona (71′ PEDRO 6: dà il suo contributo negli assalti finali)

ZACCAGNI 6.5: va a sprazzi, ingaggia spesso il duello col compagno di Nazionale Di Lorenzo. Qualche volta gli va via, altre no. Si spende tanto però in fase difensiva

CASTELLANOS 5.5: il Taty si sbatte tanto, ma stasera non ha occasioni. Immeritato il giallo preso, ma per il resto poteva fare di più (71′ NOSLIN 7: vede il Napoli e si scatena. Entra con la voglia di spaccare il mondo, serve l’assist perfetto che manda a segno Isaksen)

BARONI 7.5: battuto due volte Conte nel giro di pochi giorni, la Lazio ormai non è più una sorpresa e si concede il lusso di sbancare la casa dell’ormai ex capolista. Terzo posto agganciato, ora sognare non è vietato