Pagelle Lazio Napoli, ecco i TOP e FLOP del match - Lazio News 24

Pagelle Lazio Napoli: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Sarri ha affrontato quella di Conte

Lazio Napoli match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26, è terminato 0-2. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A.

Il Napoli espugna l’Olimpico con un netto 2-0, dominando una Lazio nervosa e poco incisiva. La squadra di Conte ipoteca la vittoria già nel primo tempo, grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani, e gestisce il vantaggio nella ripresa, sfiorando anche il tris. I biancocelesti, sostenuti fino alla fine dal proprio pubblico, chiudono in nove uomini per le espulsioni di Noslin e Marusic, mentre nel Bapoli è Mazzocchi a ricevere un rosso nel finale incandescente. Un successo che conferma l’ottimo momento di forma dei partenopei, solidi in difesa e cinici in attacco, mentre la Lazio di Sarri sprofonda in una crisi di risultati e di nervi.

I TOP

Spinazzola (Napoli): È l’uomo che spacca la partita. Al 13′ sblocca il risultato con un inserimento perfetto sul secondo palo, sfruttando al meglio il cross di Politano. Una spina costante nel fianco della difesa laziale, crea scompiglio con le sue discese e si rende pericoloso anche di testa nella ripresa. Prestazione sontuosa che conferma il suo pieno recupero.

Rrahmani (Napoli): Monumentale in difesa e decisivo in attacco. Chiude ogni varco agli attaccanti della Lazio, annullando Noslin con una marcatura asfissiante. Al 32′ trova il gol del raddoppio con un colpo di testa imperioso su punizione di Lobotka. Un leader carismatico che guida la retroguardia con autorità e personalità.

Lobotka (Napoli): Il metronomo del centrocampo azzurro. Detta i tempi di gioco con sapienza, smistando palloni con precisione chirurgica e recuperando una quantità industriale di palloni. Una prestazione di sostanza e qualità che lo conferma come uno dei migliori registi del campionato.

Politano (Napoli). Perfetto nel confezionare i due assist decisivi, viene giustamente nominato MVP dell'incontro. Anche perché macina chilometri, manda in tilt Pellegrini e si intende a meraviglia nei movimenti con Neres.

I FLOP

Noslin (Lazio): La sua partita è un incubo. Spreca due occasioni da gol nel primo tempo: all’8′ di testa sceglie di fare una sponda invece di tirare sul cross di Cancellieri: al 34′ a tu per tu con Milinkovic-Savic si gira e decide di passare indietro, non provando una soluzione più ardita. Nervoso e impreciso, si fa espellere all’81’ per somma di ammonizioni, lasciando la squadra in inferiorità numerica nel momento cruciale. Simbolo della giornata storta della Lazio.

Marusic (Lazio): Protagonista in negativo nel finale incandescente. All'87' fa una rissa con Mazzocchi, rimediando un rosso diretto che macchia una prestazione già di per sé insufficiente. Un gesto di nervosismo che costa caro alla squadra e che evidenzia la mancanza di lucidità nei momenti di difficoltà.

Sarri (Lazio): La sua Lazio è irriconoscibile. Lenta, prevedibile e senza idee, subisce il dominio del Napoli senza mai riuscire a reagire. I cambi non sortiscono l'effetto sperato e la squadra chiude la partita in nove uomini, segno di un nervosismo diffuso. Una sconfitta pesante che apre interrogativi sul futuro del tecnico biancoceleste, anche perché per adesso il mercato è solo in uscita, vedasi la partenza di Castellanos in direzione Premier League. Il che offre al tecnico osannato dal suo pubblico ben più di una giustificazione legittima.

