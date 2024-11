Pagelle Lazio Ludogorets: Gigot il migliore, Zaccagni e Castellanos ci provano

Pagelle Lazio Ludogorets: i voti ai protagonisti del match valido per la quinta giornata dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Ludogorets, match valido per la quinta giornata dell’Europa League 2024/25.

MANDAS 6: Spettatore non pagante. Mai chiamato in causa dagli avversari.

MARUSIC 6: Prova subito a sorprendere il Ludogorets con un colpo di testa, che però è debole e non impensierisce Bonmann. Non viene messo in difficoltà dagli attaccanti avversari.

GIGOT 6,5: Solido in fase difensiva, non si fa mai saltare ed è sempre attento sulle ripartenze del Ludogorets. Il migliore della Lazio.

PATRIC 5,5: Anche lui non viene impensierito dagli attaccanti avversari. Nel secondo tempo prende un’ammonizione ingenua a causa di alcune proteste.

PELLEGRINI 6: Molto pericoloso con i suoi cross per tutto il primo tempo. Però è ammonito e Baroni lo tira fuori all’intervallo. (LAZZARI 6: Spinge sulla fascia destra per cercare la rete del vantaggio, ma non riesce a sfondare il muro del Ludogorets).

GUENDOUZI 6,5: L’uomo in più di Baroni. Anche oggi gioca tutta la partita e lo fa ai suoi livelli. Nel finale spacca la traversa con un tiro da fuori area.

VECINO 5,5: Oggi non brillantissimo. Assente dalle trame di gioco della sua squadra e non riesce ad aiutare in fase difensiva. (ROVELLA 6: Entra nel secondo tempo e fa il suo solito lavoro preziosissimo).

TCHAOUNA 5,5: Non riesce ad entrare in partita. Sbaglia fin da subito molti passaggi e all’intervallo viene sostituito. (ISAKSEN 6: Entra bene e dà filo da torcere alla difesa avversaria. Si procura un calcio di rigore nettissimo, che l’arbitro decide di non assegnare dopo un lungo controllo al Var).

DIA 5,5: Prova a fare da filtro tra centrocampo e attacco, ma non ha vita facile. Viene sostituito dopo un primo tempo sottotono. (CASTELLANOS 6: Si fa vedere e crea qualche pericolo al Ludogorets, ma anche lui non riesce a trovare la giocata decisiva).

PEDRO 5,5: La stanchezza si fa sentire. Non riesce ad incidere e ad aiutare la sua squadra. Sostituito nel secondo tempo. (ZACCAGNI 6,5: Prova a spronare la sua squadra con le sue giocate da fuoriclasse, ma la difesa del Ludogorets è ben schierata).

NOSLIN 5,5: Nel primo tempo mai in partita. Nella ripresa prova a farsi vedere, ma la sua partita rimane anonima. Non ha sfruttato l’occasione.