Pagelle Lazio Como: Tchaouna ingenuità fatale, Marusic passivo sul pareggio. Poi ci sono quei promossi – VOTI

Pagelle Lazio Como: i voti ai protagonisti del match valido per la ventesima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Como, match valido per la ventesima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6.5: salva il risultato in almeno un paio di occasioni, si riscatta dopo qualche prestazione sottotono. Nulla poteva sul gol di Cutrone

LAZZARI 5.5: spinge poco, poco preciso anche in fase di copertura. Avrebbe potuto fare sicuramente meglio, troppo spesso in ritardo (MARUSIC 5: tagliato fuori sul gol di Cutrone, atteggiamento troppo passivo e la sua dormita alla fine è fatale)

GIGOT 6.5: duro ma sempre in anticipo sull’avversario, salva con un miracolo sulla linea nella ripresa. Regge lui la difesa in assenza di Gila e lo fa con esperienza

ROMAGNOLI 6: gara senza infamia e senza lode, incolpevole sul gol preso ma nel complesso non dà la sensazione di poter fare di più

PELLEGRINI 5.5: cala con il passare dei minuti, condizionato anche dall’ammonizione. Sfiora il rosso che non arriva per poco. Baroni vede le sue difficoltà e lo toglie (NUNO TAVARES 5.5: qualche buono spunto, qualche buon sprint ma non è quello dei tempi migliori)

GUENDOUZI 6.5: secondo assist in campionato, al quale aggiungere la solita quantità in mezzo al campo che specialmente dopo l’inferiorità numerica è importante. Peccato per quell’occasione sciupata nella ripresa…

ROVELLA 6.5: anche oggi tra i migliori, il giallo preso non lo penalizza perchè è sempre deciso e decisivo negli interventi difensivi. Solito taglia e cuci fondamentale

TCHAOUNA 5: c’è qualche dubbio sul secondo giallo, fatto sta che anche lui poteva evitare un’entrata del genere dopo aver preso un’ammonizione poco prima. Un’ingenuità che gli costa caro e che lo costringe a saltare la gara di Verona

DELE-BASHIRU 5.5: qualche buono spunto, ci si affida a lui nei momenti di difficoltà. A volte porta via gli avversari, altre, troppe, è poco preciso negli appoggi

ISAKSEN 5.5: ha l’occasione di portarla sul 2-0, ma il portiere avversario si supera su di lui. Nel mezzo una gara in cui viaggia tra alti e bassi e incide poco nel complesso (HYSAJ 6: dà il suo contributo, ordinato)

DIA 6.5: torna a guidare l’attacco e torna al gol dopo il lungo digiuno. Si sbatte tanto, peccato per l’errore da matita blu nella ripresa, altrimenti avrebbe avuto un voto più alto

BARONI 6: la Lazio tira il fiato da troppo tempo, la rosa corta non lo aiuta e alla fine si sente la stanchezza. Il Como mette in difficoltà i biancocelesti per larghi tratti della gara, la Lazio resiste come può ma alla fine il pari è meritato