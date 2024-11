Pagelle Lazio Bologna: Gigot eroe che non ti aspetti, Zaccagni sempre decisivo – VOTI

Pagelle Lazio Bologna: i voti ai protagonisti del match valido per la tredicesima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Bologna, match valido per la tredicesima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6: mai messo alla prova, il Bologna crea poco o nulla dalle sue parti, specialmente dopo l’espulsione

LAZZARI 7: spinta continua sulla destra, con i suoi tagli mette in difficoltà più di una volta un Bologna che non capisce come arginarlo

GILA 7: pochi pericoli dalle sue parti, il Bologna raramente prova a pungere. E se non lo fa è anche per merito della solita partita perfetta dello spagnolo

ROMAGNOLI 6: gara di controllo, nel primo tempo pochi rischi da quelle parti (GIGOT 7: non entra benissimo, ci mette un po’ a ingranare. Poi un gol da vero centravanti con cui sblocca una gara che rischiava di farsi complicata)

PELLEGRINI 7: altro pendolino ma sulla fascia opposta, stasera la mancanza di Nuno Tavares non si sente

GUENDOUZI 6.5: tanta corsa, tanta grinta, motore del centrocampo di una Lazio che non ha più intenzione di fermarsi

ROVELLA 7: solito lavoro di taglia e cuci fondamentale per il gioco di questa squadra. Sempre più in crescita, sempre più intoccabile per Baroni

VECINO 6.5: fa le due fasi con il solito sacrificio, mette diversi palloni interessanti in mezzo che i suoi compagni non sfruttano (59′ DIA 6.5: pronti via e trova il gol, ma un fuorigioco gli toglie la gioia della rete. Come entra in campo, però, la Lazio cambia faccia)

PEDRO 5.5: stavolta non si accende come sa lui, lo si vede solamente a tratti. (59′ ISAKSEN 6.5: porta quella vivacità che mancava, decisivo nell’azione che porta al 3-0 con quello strappo)

CASTELLANOS 6: si sbatte come sempre, spreca però una ghiotta occasione non da lui. Esce stremato per quanto speso in campo (85′ DELE-BASHIRU 6.5: pochi minuti ma tanto basta per spaccare la porta e trovare il suo primo gol in Serie A che chiude i conti)

ZACCAGNI 7.5: sempre il più pericoloso, quello che ti dà la sensazione di poter creare sempre qualcosa. Infatti nella ripresa tira fuori dal cilindro un assist e un gol meraviglioso con cui regala alla Lazio tre punti pesantissimi (73′ TCHAOUNA 6: ci mette tanta foga, vuole spaccare il mondo. Un po’ impreciso)

BARONI 7.5: cosa dire di più? La sua Lazio ricomincia da dove aveva finito e continua a volare in classifica. Ormai le parti alte non sono più