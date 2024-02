Pagelle Lazio-Bayern Monaco: Isaksen spacca la difesa bavarese, Immobile iceman VOTI

Pagelle Lazio-Bayern Monaco: i voti ai protagonisti del match valido per l’andata degli ottavi della Champions League 2023/24

(inviato all’Olimpico) – I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Bayern Monaco, match valido per l’andata degli ottavi di finali di Champions League.

PROVEDEL 6.5: poco impegnato con le mani, deve destreggiarsi maggiormente nel far ripartire l’azione con i piedi.

MARUSIC 7: esce alla distanza, consumando chilometri su chilometri su quella fascia.

GILA 7: un muro su Kane e tutti quelli che capitano dalle sue parti, il Bayern non fa neanche un tiro in porta. (81′ PATRIC SV).

ROMAGNOLI 7: alza il muro con il compagno, soffocando qualsiasi tentativo di attacco del Bayern. E Provedel, grazie a loro, non corre rischi.

HYSAJ 6.5: soffre inizialmente gli attacchi da quella parte, poi prende le misure e gioca una gara ordinata. Esce solo per infortunio. (65′ LAZZARI 6.5: tagli efficaci i suoi, sempre utile nel ripartire per far respirare la squadra).

GUENDOUZI 7: aumenta i giri con il passare dei minuti, giocate su giocate porta il centrocampo della Lazio a sovrastare gli avversari. Con l’uomo in più per lui si aprono praterie.

CATALDI 6.5: geometrie e coperture sempre nel modo giusto, per un giocatore che è stato avvertito all’ultimo della sua titolarità.

LUIS ALBERTO 7: gara di spessore, mette palloni illuminanti che i compagni non sfruttano. La sua esperienza è decisiva nel portare a casa una gara del genere. (81′ KAMADA SV).

FELIPE ANDERSON 7.5: quanto deve faticare oggi! E’ sempre il primo a dare una mano a Hysaj, tagli e recuperi difensivi in quantità. Quando parte palla al piede, poi, dà sempre la sensazione di poter tagliare in due la difesa avversaria.

IMMOBILE 7.5: in ombra per un’ora, tenuto a bada dalla difesa bavarese, poi il capitano trasforma in maniera glaciale il rigore che porta all’impresa. (74′ CASTELLANOS 6.5: entra nel modo giusto, mette sui piedi di Felipe Anderson la palla del possibile 2-0 non sfruttata).

ISAKSEN 7.5: costante spina nel fianco per la difesa avversaria, è lui a caricarsi l’attacco sulle spalle nella prima frazione. Si procura il rigore dell’1-0, peccato solo per quell’occasione che sparacchia addosso a Neuer a inizio ripresa. (74′ PEDRO 6: peccato solo per l’occasione che poteva portare al 2-0, ma entra bene).

SARRI 7.5: voleva l’impresa e l’ha avuta, concedendo zero a gente del calibro di Kane, Musiala e Sané. La sua Lazio poteva vincere anche con un margine maggiore, ma questo 1-0 basta e avanza a regalare una serata da sogno.