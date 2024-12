Pagelle Guendouzi: è il solo motore, ma quando la squadra gira lenta...

Lazio, le pagelle di Mateo Guendouzi nella sconfitta di Parma: è sempre il motore instancabile, ma se la squadra non gira…

Nella sconfitta della Lazio contro il Parma Mateo Guendouzi è uno dei protagonisti positivi della squadra di Baroni. Il francese, inamovibile per il tecnico, non è mancato nel suo apporto alla gara, ma di fronte ad una squadra che ha girato lentamente, non è riuscita a essere determinante come in altre occasioni. Di seguito le sue pagelle, per lo più positive, ma con alcune insufficienze.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Cresce alla distanza ed è lui a far girare il motore della squadra. Contiene e riparte con grinta».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «È rimasto solo lui a centrocampo. Ed è sempre fonte di energia, di gioco, di carisma».

TUTTOSPORT 6 – «In mezzo al campo lotta e recupera diversi palloni, oltre a giocarli con qualità. Uno dei pochi a salvarsi».

IL MESSAGGERO 6.5 – «Cresce nel finale dopo un avvio di partita molto confuso. Quando la Lazio alza il livello di gioco e spinge alla ricerca del 2-2, che Suzuki gli nega con una grande parata, è uno dei migliori. Tenga duro, il francese, che di centrocampisti in rosa non ce ne sono più».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «Il solito lottatore. Ma stavolta gli sbagli in impostazione sono davvero tanti. La stanchezza si fa sentire: da solo non può reggere a questi ritmi».