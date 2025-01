Pagelle Braga Lazio: Pedro ci prova sempre, Isaksen porta vivacità. Ma quanti errori gli altri... - VOTI

Pagelle Braga Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per l’ottava giornata dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Braga Lazio, match valido per l’ottava giornata dell’Europa League 2024/25.

MANDAS 6: poche colpe sul gol preso, salva su Horta nel finale di gara quando il Braga poteva andare sul 2-0

MARUSIC 6: non fa mai mancare la grinta in campo, tra quelli che non mollano mai neanche nei momenti più difficili

GIGOT 6: nessuna sbavatura in particolare, partita nel complesso attenta in fase arretrata

ROMAGNOLI 5: molto spesso in ritardo, preso in contropiede dai continui lanci che arrivano dalle parti della difesa

PELLEGRINI 5: anche lui spesso fuori posizione, non riesce ad accompagnare in fase offensiva l’azione da quella parte (87′ ZAZZA SV)

GILA 6: ruolo non suo ma la sua abnegazione è magistrale, non fa mai mancare l’impegno anche in una serata così (70′ DIA 6: ci mette il suo per cercare la rimonta)

DELE-BASHIRU 5.5: serata complicata, fatica ad entrare in gara. Chiama all’intervento Hornicek nel finale, poi poco altro

TCHAOUNA 4.5: molto spesso distratto, fatica a rendersi pericoloso e il diretto avversario ha ben pochi problemi (65′ ISAKSEN 6.5: entra con il piglio giusto, porta frizzantezza e vivacità, va anche vicino al gol)

PEDRO 6.5: sembra quello più ispirato, ma c’è anche qualche imprecisione di troppo, Sfiora comunque il pari su punizione

NOSLIN 5: fatica a entrare in partita, un colpo di testa su cui Hornicek fa un miracolo nel secondo tempo

CASTELLANOS 5.5: si sbatte tanto ma gira sempre a largo dell’area. Un solo tiro verso la porta, sembra un pesce fuor d’acqua (87′ BALDE SV)

BARONI 5.5: rosa ridotta all’osso, scelte praticamente obbligate con Gila che deve reinventarsi mediano. Ma l’approccio è ancora dei peggiori, la sua squadra si sveglia troppo tardi