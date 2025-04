Condividi via email

Pagelle Bodo Glimt Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Bodo Glimt Lazio, match valido per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2024/25.

Mandas 6,5 Si supera con qualche bell’intervento sulle conclusioni degli attaccanti del Bodo, evitando un passivo ancora più pesante. Difficile chiedergli di più in occasione del primo gol di Saltnes, ha più responsabilità sul secondo.

Hysaj 5 Dal suo lato arrivano i maggiori pericoli, soffre tanto nel corso del primo tempo. Dal 46′ Lazzari 5 Non si può dire che non ci provi, ma i tentativi di traversone sono imprecisi. Dietro traballa eccessivamente.

Gila 5,5 Inizialmente gioca con coraggio e intraprendenza, senza lasciar campo agli avversari. Tiene molto bene fino al primo gol del Bodo, poi chiude a fatica.

Romagnoli 5,5 Non bene in marcatura in occasione dei due gol realizzati da Saltnes, evita però che il passivo sia ancora più pesante.

Marusic 5,5 La sua partita è un continuo sali e scendi: alterna cose positive ad altre certamente meno.

Guendouzi 6 Lotta in mezzo al campo, si fa sentire con contrasti puntuali e il più delle volte precisi. Fa quel che può in fase di impostazione.

Vecino 6 Ricerca le consuete geometrie con cui provare a sorprendere le linee del Bodo Glimt. In interdizione si fa sentire, talvolta anche arrivando in ritardo.

Isaksen 6 Qualche sporadica iniziativa personale e poco più, è comunque tra i più pericolosi dei suoi nella gelida serata di Bodo. Dal 80′ Tchaouna sv.

Pedro 5,5 Si spende sempre in fase di non possesso, ripiegando e dando una mano. Nella ripresa cala vistosamente e viene sostituito. Dal 64′ Castellanos 5,5 Dà un po’ più di peso e punti di riferimento alla Lazio nel finale di partita.

Zaccagni 6 Sempre prezioso tra le linee: corre, spazia, si fa vedere e dà una mano ai compagni. Oggi certamente più utile in fase di non possesso che in quella offensiva. Dal 80′ Noslin sv.

Dia 5 Perde parecchi duelli individuali e sembra correre un po’ a vuoto lì davanti nel corso della prima frazione. Dal 46′ Dele-Bashiru 5,5 Dona un po’ di freschezza all’attacco biancoceleste con qualche fiammata, poi si spegne.

Baroni 5 Avvio compatto e ordinato da parte della sua squadra, che bada più a non prenderle che a darle. Il piano fallisce nella ripresa, quando Saltnes graffia due volte. Si fa dura ora.