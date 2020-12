Osimhen punta la Lazio: il nigeriano vuole esserci per la sfida dell’Olimpico

Victor Osimhen dovrà rimanere ai box per almeno altre due settimane ma vuole esserci per la sfida contro la Lazio del 20 dicembre

Lo scorso 13 novembre, Victor Osimhen è rimasto vittima di un infortunio in occasione della sfida con la maglia della Nigeria. Uno scontro di gioco che lo ha costretto a lasciare il campo in barella. Il calciatore è stato, poi, subito sottoposto ad alcuni esami una volta tornato in Italia. Test che hanno rilevato la presenza di una lussazione alla spalla subito affrontata dallo staff medico del Napoli con terapie e semplice lavoro in palestra.

Si pensava potesse tornare quanto prima e invece il giovane attaccante è ancora ai box. E dovrà rimanerci ancora per un po’. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il centravanti nigeriano non verrà infatti convocato né per la partita d’Europa League di giovedì né per i due match di campionato di domenica prossima e il mercoledì successivo. Molto probabilmente ci sarà, invece, con la Lazio il 20 dicembre.