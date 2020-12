Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è fermo da novembre per un problema alla spalla: salterà anche la Lazio

Victor Osimhen non ci sarà contro la Lazio. L’attaccante nigeriano, vittima di una lussazione alla spalla durante a novembre, sembrava pronto al rientro, ma la situazione si è aggravata nuovamente.

Attualmente il giocatore ha nuovi problemi ai nervi del braccio ed è volato ad Anversa per seguire terapie specifiche. Contro la Lazio, nel match del 20 dicembre, non sarà in campo.