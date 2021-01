Osimhen, che pasticcio! Viola le norme anti-Covid: Napoli furioso

Osimhen è risultato positivo al Covid-19 e sui social sono subito spuntati i video della sua festa di compleanno: Napoli su tutte le furie

I guai per Victor Osimhen non sembrano avere fine. Dopo l’infortunio alla spalla capitatogli con la maglia della Nigeria, che tiene l’attaccante ai box dallo scorso 8 novembre, ora il numero 9 Napoli deve fare i conti anche con il Covid-19. Rientrato dal Belgio, dove era in cura in clinica per la riabilitazione alla spalla, si è sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Un’altra gatta da pelare per il nigeriano che però è stato lui stesso causa del suo male.

Sul web sono infatti spuntati i video della sua festa di compleanno dove erano assenti sia le mascherine che il distanziamento sociale. Un comportamento fatale in questo periodo di pandemia mondiale che ha fatto immediatamente scattare il contagio. Azioni che non hanno fatto piacere al Napoli, pronto a multare Osimhen per violazione del protocollo anti-Covid.