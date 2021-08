Orsolini Lazio, la pista resta ancora viva: la situazione

Il nome di Orsolini sembra restare ancora in orbita Lazio: ma qual è la situazione dell’esterno del Bologna?

Ormai è un qualcosa di risaputo il fatto che la Lazio sia alla ricerca di almeno due esterni offensivi da regalare a Maurizio Sarri. Negli ultimi giorni sembra essere balzato in pole Josip Brekalo, ma non mancano le alternative.

Ed ecco che, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, una pista ancora viva potrebbe essere quella che porta a Riccardo Orsolini. Il problema non può non essere rappresentato dalla richiesta di 15 milioni del Bologna. Ma chissà che negli ultimi giorni di mercato questa non possa calare e rendere così l’affare più fattibile.