Calciomercato Lazio, si complica per Kostic: prende quota Brekalo

Nuove svolte sul fronte calciomercato per la Lazio: si complica la pista Kostic per l’attacco, prende quota l’ipotesi Brekalo

Proseguono i tanti movimenti di calciomercato per la Lazio, che si prepara a cedere Joaquin Correa e vorrebbe accogliere nuovi rinforzi per la rosa guidata da Maurizio Sarri. In particolare, la società è a caccia di esterni offensivi e l’obiettivo numero uno in quel ruolo è da tempo Filip Kostic.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si starebbe complicando la pista che porta al serbo. Infatti, l’Eintracht di Francoforte sembra intenzionato a chiedere l’acquisto a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni. Pertanto, starebbe prendendo quota il nome di Brekalo, ala croata del Wolfsburg: nei prossimi giorni si attende l’epilogo della vicenda.