Orsi: «Baroni ha già sfatato un tabù con la sua Lazio. Dalla gara di oggi mi aspetto una cosa»

Orsi ha parlato così prima del fischio d’inizio del match tra Twente e Lazio: l’analisi dell’opinionista prima della gara di Europa League

Fernando Orsi, in collegamento con Sky Sport, ha parlato così prima di Twente Lazio. Le dichiarazioni sui biancocelesti.

LE PAROLE – «Anche ieri in conferenza Baroni ha detto le stesse cose: sta avendo un’organizzazione incredibile, ha abbattuto un piccolo tabù e cioè che non puoi cambiare tanto tra campionato e coppe oppure perdi gli agganci. Invece questa squadra ha sempre la stessa intensità e la stessa mentalità. Questo è importante per una squadra che è praticamente cambiata nel gioco, nelle qualità dei giocatori e nel mondo di pensare. Baroni sta valorizzando i giocatori, quindi va bene così. Il test è importante stasera, bisogna uscire con dei punti perchè sarebbe una consapevolezza diversa per chi gioca meno»