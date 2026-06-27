Orsi svela: «Lotito sta vacillando e perdendo i suoi punti fermi. Potrebbero esserci delle novità»

Fernando Orsi, ex portiere biancoceleste, ha svelato un retroscena sulla posizione di Lotito all’interno della Lazio. Le dichiarazioni

Il mondo biancoceleste si interroga sul futuro societario. Le ultime mosse del presidente della Lazio, che ha recentemente ampliato i suoi orizzonti calcistici acquistando la Reggina in Serie D, continuano a far discutere. A gettare benzina sul fuoco sono alcune indiscrezioni sul reale stato d’animo del patron, reduce da mesi di apparente immobilismo.

Ultimissime Lazio LIVE: si avvicina Peruzzi, Gila conteso da Atalanta e Napoli

Il retroscena su Lotito svelato da Nando Orsi

Parlando ai microfoni di Radio Radio, l’ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ha condiviso alcune confidenze ricevute da fonti vicine all’ambiente capitolino. Secondo l’opinionista, dietro la facciata istituzionale si nasconderebbero le prime crepe nelle storiche sicurezze del numero uno del club, delineando uno scenario del tutto inedito per la gestione societaria.

Cosa succede a Claudio Lotito? Le parole dell’ex portiere

L’ex vice-allenatore ha spiegato la situazione senza giri di parole: «Persone ben informate mi hanno riferito una certezza: il presidente Lotito sta vacillando e perdendo i suoi punti fermi. Non so quali saranno le conseguenze, mi aspetto delle novità. Dopo cinque mesi di silenzio totale da parte del club, questa apparente tranquillità precede spesso scelte importanti. Tuttavia, l’immagine descritta da molti, basata su voci interne alla Lazio, di un Lotito abbattuto e in totale affanno, non corrisponde alla realtà».

Il futuro della Lazio e i dubbi su Lotito

Il quadro delineato descrive un presidente tutt’altro che rassegnato, ma indubbiamente chiamato a prendere decisioni cruciali per il futuro della Lazio. La tifoseria, nel frattempo, resta in attesa di capire se questa fase di transizione porterà a una svolta radicale o se si tratterà dell’ennesima tempesta passeggera in casa biancoceleste.