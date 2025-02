Orsi: «Per me Provedel è l’ultimo dei problemi. Roma è una piazza particolare, perché...»

Le parole di Orsi sull’andamento della Lazio in campionato e sul momento di Ivan Provedel

Intervenuto ai taccuini del Corriere della Sera, l’ex portiere e allenatore biancoceleste Fernando Orsi ha è parlato della Lazio e del portiere Provedel.

PAROLE– «Il tecnico ha sempre detto che il titolare è lui, non ho dubbi a riguardo. E per me Provedel è l’ultimo dei problemi. Mi sembra più che altro un tiro al bersaglio. Sbagliano tutti, ma gli errori del portiere sono da sempre più evidenti. Se la Lazio sta disputando una buona stagione, il merito è anche suo, non capisco tutte queste polemiche. A me, inoltre, Provedel sembra avere un carattere forte, non credo che sia in difficoltà psicologica. Roma è una piazza particolare, si cercano problemi anche quando non ci sono. Ivan è un ragazzo intelligente, sa gestire gli umori della città ».