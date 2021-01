Orsi: «La Lazio compri un grande difensore. Lulic? Mah…»

Fernando Orsi ha parlato a Radio Radio Lo Sport esprimendo un parere sul caso Lulic

Fernando Orsi ha parlato nel pomeriggio ai microfoni di RadioRadio. Ecco le dichiarazioni sull’attualità in casa Lazio.

«Quella di Lulic in gruppo è una buona notizia, ma il fatto che possa tornare Senad mi fa pensare che la Lazio non tornerà sul mercato. Guardate Federer: dopo un anno che non giochi, in qualsiasi sport, non sei più quello di prima, in più si tratta di un calciatore sicuramente importante nello spogliatoio ma molto avanti con l’età. Io spero in un’alternativa importante. La Lazio deve spendere e comprare un grande difensore».