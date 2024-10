Orsi: «Ieri sera non mi è sembrata affatto una grande Lazio...»

Orsi, l’ex portiere che ha commentato la gara di ieri con il Twente per Sky esprime il proprio parere. Ecco cos ha detto a riguardo

Ai microfoni di Radio Radio ha parlato Fernando Orsi, il quale alla luce della vittoria di ieri della Lazio con il Twente rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – Secondo me ieri sera non è stata una grande Lazio, ha rischiato troppo calcolando l’avversario modesto. Ma nessuno si aspettava 9 punti nelle prime 3 partite. Pedro è il trascinatore di questo gruppo. Essendo prima in classifica, ora la squadra può guardare con fiducia alle prossime partite