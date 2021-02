Onazi riparte dal FC Zalgiris: nuova esperienza in Lituania per l’ex Lazio

Ogenyi Eddy Onazi riparte dalla Lituania. L’ex centrocampista della Lazio, dopo le esperienze con Trabzonspor, Denizlispor e Sønderjyske, è un nuovo giocatore del FC Zalgiris. Dopo due sole presenze con la squadra danese, il nigeriano si era svincolato ed era alla ricerca di una nuova squadra.

Delighted to welcome former @OfficialSSLazio & @Trabzonspor_EN_ midfielder @OnaziOgenyi to Vilnius, capital of Lithuania

He brings formidable international experience @ club level and having earned over 50 caps with @NGSuperEagles, whom he helped to win the African Nations Cup. pic.twitter.com/mD64eYJgmH

