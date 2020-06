On this day, la Lazio batte la Fiorentina all’Olimpico

On this day, è il 10 giugno 2001 e la Lazio di Zoff, allo stadio Olimpico, supera agevolmente la Fiorentina per 3-0

Lazio-Fiorentina 33^ giornata di Serie A. Partita speciale per i tifosi laziali perchè per la prima volta torna all’Olimpico da allenatore avversario Roberto Mancini, che soltanto un anno prima aveva conquistato lo Scudetto in biancoceleste.

Tuttavia il clima di gioia per il ritorno del tecnico viola, si trasforma presto in un’atmosfera di polemica e rabbia, in cui la curva intona cori contro Cragnotti, colpevole di aver ceduto Nedved alla Juve. Il vantaggio della Lazio arriva al 34’ del primo tempo: cross di Lopez, Adani ostacola Taglialatela con Crespo anticipato da Pierini, che infila nella sua porta. In chiusura di tempo è lo stesso numero 10 argentino a raddoppiare su assist del connazionale Lopez. Il secondo tempo è una formalità, con Negro che al 55’ arrotonda e Nedved che rinuncia ad un rigore concesso da Collina. In realtà un occhio è rivolto allo stadio San Paolo, dove il pareggio del Napoli contro la Roma rimanda il discorso Scudetto all’ultima giornata.