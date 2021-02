Oggi test decisivo per Radu, Hoedt è in preallarme

Le condizioni di Radu in vista del match contro l’Inter. Decisivo il provino di oggi, ma è allertato Hoedt

Nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si fa il punto sulla difesa di Inzaghi in vista dell’Inter. Il tecnico biancoceleste ha annunciato lo stop di Radu in conferenza e il romeno probabilmente non sarà del match nonostante la convocazione. Anche all’andata si era rischiato, e il giocatore aveva lasciato il campo dopo un quarto d’ora, andando incontro a uno stop superiore a un mese. Inoltre c’è il Bayern Monaco all’orizzone, e Inzaghi non vuole rischiare.

Si scalda allora Hoedt, reduce da due panchine consecutive, ma forse l’uomo adatto ad arginare la fisicità di Lukaku. In questo modo Acerbi non verrebbe spostato dal cuore della difesa. A destra dovrebbe agire Patric, di ritorno dalla squalifica. Il ballottaggio con Musacchio sembra essere risolto in favore dello spagnolo.