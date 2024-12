Oddo: «Io e pochi altri siamo stati prima nella grande Lazio poi in quella che chiamavano ‘lazietta’»

Oddo, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato del passaggio dalla grande Lazio agli anno difficili

Massimo Oddo e i ricordi legati alla sua avventura alla Lazio prima del passaggio forzato al Milan. Queste le parole dell’ex biancoceleste ai microfoni di Radio Serie A:

I RICORDI DI ODDO – «Sono arrivato come ultimo acquisto del presidente Cragnotti: era lo squadrone con Nesta, Crespo, Stam, Couto, Mihajlovic, Stankovic. Il primo anno arrivammo quarti e vincemmo la Coppa Italia, che rimane un ricordo indelebile. Poi l’anno di Baraldi e la grande crisi, quando abbiamo rischiato anche di scomparire. Il grande legame con quella piazza nasce lì: io e pochi altri, come Peruzzi e Cesar, siamo stati prima nella grande Lazio poi in quella che chiamavano ‘lazietta’. Nel 2005 abbiamo anche rischiato di retrocedere, quando ci fu quel derby alla terzultima giornata con la Roma, che finì 0-0 e arrivarono fischi»