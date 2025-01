Oddi: «Si sta facendo un allarmismo inutile dopo la partita di ieri, ma è chiara una cosa riguardo Rapuano»

Oddi, l’ex biancoceleste analizza la partita di ieri predicando calma nonostante la sconfitta rilasciando queste parole

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto alla luce della sconfitta della Lazio con la Fiorentina, Giancarlo Oddi il quale non fa drammi su quanto accaduto e rilascia questa sua considerazione

PAROLE – Che la Lazio stia prendendo troppi gol lo diciamo da tempo. Poi ha sempre recuperato bene, a differenza di ieri in cui nei primi 35′ la squadra davvero non c’era. Il disfattismo è assurdo, credo che la Lazio abbia fatto più di quello che pensavamo ad inizio di stagione. Baroni, fino ad adesso, ha fatto un ottimo lavoro

Chiaro che il primo tempo di ieri fa riflettere, malgrado poi hai avuto anche l’opportunità di riprenderla dopo il 90′. Ora non si può dire che la Lazio stia facendo male, il tentativo di trovare il colpevole ora è sbagliato. L’arbitro? Ha dimostrato di non essere all’altezza della Serie A. Non che la Lazio abbia perso per Rapuano, ma la sua gestione della gara è stata pessima