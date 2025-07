Condividi via email

Zaccagni spedito verso il rientro: la tabella di recupero dell’Arciere della Lazio che Sarri sta aspettando pazientemente

Arrivano notizie confortanti dall’infermeria della Lazio, che portano un sorriso a Maurizio Sarri mentre prosegue il lavoro nel ritiro di Formello. I riflettori sono puntati su Mattia Zaccagni, il capitano biancoceleste, che sta accelerando notevolmente i tempi per il suo rientro in campo. “L’Arciere” ha ricominciato a lavorare sull’erba, un segnale visivo importantissimo per il morale di tutto l’ambiente.

Al momento, come riporta Il Corriere dello Sport, il suo programma prevede ancora un lavoro differenziato, ma la notizia più incoraggiante è il costante aumento dell’intensità delle sedute. Il protocollo di riabilitazione, stabilito con meticolosa attenzione fin dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposto a fine giugno, sta procedendo senza il minimo intoppo. La strategia è chiara: un inizio soft a cui segue un incremento graduale degli sforzi, un approccio studiato per minimizzare ogni rischio di ricaduta e garantire un recupero solido e definitivo. L’obiettivo è vicino e, a breve, Zaccagni dovrebbe finalmente riaggregarsi al resto dei compagni.

Il suo ritorno è atteso con particolare trepidazione da Maurizio Sarri, che di fatto non ha mai avuto l’opportunità di allenare il suo capitano. Poter contare sulla sua fantasia e sulla sua leadership sarà fondamentale per plasmare la Lazio del futuro.

Nel frattempo, rientra definitivamente l’allarme per Taty Castellanos. Lo spavento di martedì, quando l’attaccante argentino si era fermato durante l’allenamento per una fitta ai flessori della coscia destra, è ormai alle spalle. Già nella giornata di ieri, il centravanti ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo senza avvertire alcun problema, tornando così a piena disposizione del tecnico. L’infermeria si svuota e Sarri può guardare con maggiore ottimismo alle prossime settimane di preparazione.